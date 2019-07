Netflix annuncia un nuovo documentario sul mondo degli anime

L'abbonamento al colosso dell'intrattenimento Netflix sta diventando imprescindibile per tutti gli appassionati dell'animazione made in Japan. Tra le opere presenti nel catalogo troviamo Akira, One Punch Man e Death Note, oltre ad altri titoli prodotti dalla studio. Saranno proprio quest'ultimi i protagonisti del documentario Enter the Anime.

L'attrice Tania Nolan, neofita del mondo degli anime, cercherà di comprendere la storia di questo genere tutto nipponico, grazie ad interviste agli addetti ai lavori di opere quali Castlevania, Aggretsuko e Kengan Ashura. In particolare verranno intervistati Adi Shanknar e Warren Ellis riguardo la creazione dell'anime tratto dai videogiochi Konami, inoltre faranno la loro comparsa Kozo Morishita, responsabile della serie Saint Seya e il compositore di Neon Genesis Evangelion Yoko Takahashi.

Enter The Anime, come si poteva immaginare, si concentrerà sui prodotti Netflix, nonostante questo, siamo sicuri che anche chi non segue le tre serie citate troverà molto interessante il documentario, che cercherà di scoprire come sia nata l'industria degli anime in Giappone e come si sia diffusa in tutto il mondo, diventando un vero e proprio genere mainstream grazie a serie quali Naruto, Dragon Ball e One Piece.

Non è l'unico annuncio importate a tema anime, Netflix produrrà un'opera di Zack Snyder sulla mitologia nordica, mentre il prossimo 2020 potremo gustarci la serie animata di Pacific Rim.