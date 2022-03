Netflix annuncia i risultati degli anime sulla sua piattaforma: sono stati un successo

Negli ultimi anni, in particolare durante il periodo della pandemia, è aumentato a dismisura il numero di prodotti fruiti online grazie ai servizi streaming. Netflix è in prima fila per questo genere di visione, con un catalogo sterminato e importante. Anche ad aprile 2022 arriveranno altre serie e film da vedere.

In questo modo, l'offerta rimane sempre rinnovata. Ci sono però alcuni prodotti che stanno guadagnando molta trazione. Il direttore della creazione degli anime a Netflix, Kohei Obara, ha rivelato in un'intervista a Variety che più della metà del pubblico mondiale di Netflix ha guardato anime lo scorso anno. Se si guarda al solo Giappone, gli utenti Netflix nipponici hanno raggiunto una percentuale del 90%.

In pratica, come sottolinea anche Obara, gli anime sono diventati uno degli elementi di spicco e fondanti di Netflix, ma anche "una delle pietre angolari degli investimenti in Giappone", aggiungendo poi che la compagnia pianifica di diversificare i suoi titoli sia per il Giappone che per il resto del mondo.

Sono stati 40 gli anime che Netflix ha caricato sulla propria piattaforma nel 2021, un numero doppio rispetto al 2020. Anche il 2022 non sarà da meno, con tanti titoli importanti in arrivo, sia originali che non. Ecco quali sono i film anime esclusivi di Netflix in arrivo nel 2022.