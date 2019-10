Netflix annuncia la seconda stagione di 7SEEDS con un teaser trailer

Il sito web ufficiale dedicato a 7SEEDS, serie anime tratta dal manga di Yumi Tamura, ha svelato che l'opera vedrà il sopraggiungere di una seconda stagione che verrà resa disponibile in tutto il mondo come esclusiva Netflix. L'annuncio è stato fatto tramite la pubblicazione di un primo teaser trailer dedicato alla produzione.

Inoltre, insieme al video promozionale è stata pubblicata una nuova key visual dell'anime, raffigurante i numerosi personaggi che abbiamo imparato a conoscere nel corso della prima stagione. Secondo quanto annunciato, l'opera vedrà il ritorno degli stessi membri del cast e dello staff che lavorarono alla serie precedente, con Yukio Takahashi posto nuovamente alla direzione dell'anime, Touko Machida al lavoro sulla composizione della serie e Youko Satou accreditato come character designer. L'unica differenza di rilievo riguarda la presenza dello Studio Kai accreditato per la produzione del lavoro animato, il tutto affiancato ancora una volta da GONZO.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, la prima stagione dell'opera - divisa in 12 episodi e colpita da alcuni ritardi prima della release ufficiale - è ambientata in un vicino futuro, con ogni organismo vivente estintosi a causa di un meteorite che ha colpito violentemente la Terra. Al fine di scongiurare il totale annientamento dell'umanità, prima del disastro i governi mondiali hanno dato forma al progetto 7SEEDS, con cinque gruppi di persone composti da sette uomini e sette donne posti in un lungo sonno criogenico, il tutto affinché potessero ridare forma all'umanità una volta conclusasi la catastrofe.

Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione dedicata a 7SEEDS.