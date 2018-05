Netflix annuncia Seis Manos, un anime ambientato in Messico dai creatori di Castlevania!

Netflix espande sempre di più il suo sguardo sull'animazione giapponese: il colosso streaming americano ha annunciato una nuova partnership con VIZ Media e Powerhouse Animation, lo studio che ha realizzato l'adattamento anime di Castlevania. La nuova produzione si chiamerà Seis Manos.

La produzione, che sarà ambientata in Messico negli anni Settanta, è avallata da Viz Media LLC ma la serie sarà realizzata dai creatori dell'anime di Castlevania - a sua volta prodotto da Netflix e di cui la prima stagione è già disponibile per lo streaming sulla piattaforma.

Seis Manos uscirà su Netflix nel 2019: la storia originale verrà scritta da Brad Graeber, CEO di Powerhouse Animation, e dallo sceneggiatore Alvaro Rodriguez. Lo script vedrà la collaborazione anche dello scrittore Dan Dominguez, mentre Willis Bulliner sarà il director della serie.

Brad Woods, Chief Marketing Officer di VIZ Media, ha commentato l'annuncio: "Con oltre 30 anni di esperienza nel portare i migliori manga e anime in Nord America, Seis Manos sarà la prima proprietà animata originale di VIZ Media. Siamo entusiasti di dare vita a Seis Manos con i nostri partner di Netflix e Powerhouse Animation. Questo spettacolo combina azione e narrazione al meglio assoluto".

Anche John Derderian, direttore di Japan & Anime per Netflix, ha rilasciato una dichiarazione in merito: "Siamo entusiasti di lavorare con un gruppo fantastico di animatori e narratori per produrre la nostra prima serie anime originale ambientata in Messico".

Di seguito la sinossi di Seis Manos:

"Ambientato in Messico negli anni '70, Seis Manos è incentrato su tre guerrieri di arti marziali orfani che uniscono le forze con un agente della DEA e un Federale messicano per combattere in nome della giustizia, dopo che il loro amato mentore è stato assassinato per le strade della loro minuscola città di confine".

Attendiamo, a questo punto, maggiori informazioni sulla specifica data di uscita di Seis Manos, dagli autori dell'anime di Castlevania, su Netflix.