Netflix annuncia lo speciale natalizio di Aggretsuko

Annunciata durante lo scorso luglio, la seconda stagione di Aggretsuko è ancora piuttosto lontana. Nel frattempo Netflix ha preparato uno regalo speciale per i fan della serie, confezionando un episodio extra che verrà rilasciato il prossimo 20 dicembre. Tutti i dettagli nel comunicato stampa riportato di seguito.

"Netflix annuncia lo speciale natalizio AGGRETSUKO: Buon Metallo e Buon Anno, disponibile dal 20 dicembre.

Speciale episodio natalizio di AGGRETSUKO per tutti i fan della serie anime, in attesa della seconda stagione prevista su Netflix il prossimo anno. Lo speciale “AGGRETSUKO: Buon Metallo e Buon Anno” sarà disponibile su Netflix in tutti i paesi in cui il servizio è attivo dal prossimo 20 dicembre.

Questo nuovo episodio racconterà la nuova ossessione incontrollabile di Retsuko, quella della sua valorizzazione personale sui social media, mentre cerca disperatamente di fare piani per la vigilia di Natale.

La colonna sonora sarà la cover, in chiave punk, di “Jingle Bells”, realizzata da Tim Timebomb e The Interrupters."

In chiosa all'articolo trovate il trailer rilasciato nelle ultime ore dalla nota piattaforma di streaming, mentre di seguito ne riportiamo la locandina ufficiale. Per maggiori informazioni su Aggretsuko, vi invitiamo infine a consultare la recensione della prima stagione pubblicata non molto tempo fa sulle pagine di Everyeye.