Netflix annuncia tre nuovi anime, fra cui l'adattamento animato di Altered Carbon

Durante un evento tenuto a Singapore, Netflix ha recentemente annunciato che a breve accoglierà cinque nuove serie d’animazione. Di queste, ben tre saranno di produzione nipponica: Cagaster of an Insect Cage, Yasuke e Altered Carbon.

Tratta dal manga intitolato Mushikago no Cagaster di Kachō Hashimoto, l’anime di Cagaster of an Insect Cage sarà diretto da Koichi Chigira (Tokyo Babylon, Full Metal Panic!, Last Exile) presso lo studio d’animazione GONZO. In calce all’articolo ve ne proponiamo i primi screenshot, mentre di seguito ne trovate la sinossi ufficiale.



“Ambientato in un mondo post-apocalittico in cui la misteriosa malattia ‘Cagaster’ trasforma le persone in giganteschi insetti assassini, questa serie è basata su un manga che narra gli sforzi di una giovane coppia intenta a sopravvivere.”

La seconda serie, Yasuke, è diretta invece da LeSean Thomas (Children of Ether, Cannon Busters, The Boondocks) presso lo studio MAPPA (Yuri!!! on Ice, Kakegurui). Flying Lotus ne produrrà la colonna sonora, mentre Lakeith Stanfield (Atlanta, Sorry to Bother You) doppierà il protagonista Yasuke: un samurai di origini africane che ha servito Oda Nobunaga durante la guerra del 16° secolo.



“In un Giappone feudale dilaniato dalla guerra fra macchine e magie, un ronin in pensione deve raccogliere la propria spada per trasportare un misterioso bambino che le forze oscure vorrebbero eliminare.”

Altered Carbon, infine, è basato sull’omonima serie live-action di Netflix, di cui andrà a esplorare ulteriormente l’affascinante mitologia. Dai Sato (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Eureka Seven, Cowboy Bebop, Ergo Proxy) e Tsukasa Kondo sono accreditati come scrittori del progetto. La serie è realizzata dallo studio Anima.