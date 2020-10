Netflix annuncia Yasuke: in arrivo nel 2021 dallo studio de L'Attacco dei Giganti 4

Studio MAPPA si sta di certo rimboccando le maniche ultimamente, in virtù soprattutto della grande mole di annunci acclamati nell'ultimo periodo e alla luce degli anime attualmente in produzione. Recentemente la compagnia ha annunciato l'ennesima serie originale in collaborazione con Netflix, Yasuke. Ecco i primi dettagli.

L'imponente quantità di titoli annunciati nella notte da Netlix sottolinea ancora una volta l'interesse del colosso americano nei riguardi dell'animazione nipponica, medium potente e sempre più promettente. Dopo aver confermato le indiscrezioni sulle nuove partnership con nuovi studi di animazione, l'azienda ne ha approfittato per rafforzare le collaborazioni con le compagnie con cui ha già lavorato negli scorsi mesi, tra cui Studio MAPPA.

A sorpresa, infatti, MAPPA e Netflix hanno annunciato Yasuke, un nuovo anime originale in arrivo nel 2021. Attualmente non si hanno ulteriori informazioni sulla produzione in questione salvo un primo character design rivelato, lo stesso allegato in calce alla notizia. Ad ogni modo, sappiamo che Yasuke è ispirato allo storico samurai di origine africana che servì il grande stratega della guerra Oda Nobunaga.

In realtà, qualcuno in rete ha mostrato le proprie perplessità in merito all'ennesimo annuncio da parte di MAPPA, già alle prese con diverse serie televisive tra cui una grande opera in dirittura d'arrivo, la stagione finale de L'Attacco dei Giganti 4. Che l'adattamento dell'ultima parte del capolavoro di Hajime Isayama possa davvero risentire degli innumerevoli sforzi dello studio? E voi, invece, cosa ne pensate di questo nuovo annuncio, siete interessati? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.