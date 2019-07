Netflix ha annunciato un nuovo documentario dedicato all'industria anime

Nel corso della giornata odierna, Netflix ha ufficialmente annunciato a tutti i suoi abbonati di aver lavorato a un nuovo e interessante documentario intitolato Enter the Anime che, come facilmente intuibile dal nome, ci permetterà di scoprire più nel dettaglio tutto ciò che riguarda il vasto universo dell'animazione nipponica.

Come specificato dalla società statunitense, il documentario è attualmente atteso per il 5 agosto 2019 e vedrà al suo interno la presenza di varie famose figure del settore che andranno a raccontare ciò che si nasconde dietro alle tante produzioni anime che noi spettatori visioniamo giornalmente. Tra i tanti nomi presenti, figurano anche Kozo Morishita (executive producer di Knights of the Zodiac: Saint Seiya), Yoko Takahashi (compositore della soundtrack di Neon Genesis Evangelion), Shinji Aramaki e Kenji Kamiyama (co-direttori di Ghost in the Shell: SAC_2045). Qui di seguito potete leggere la descrizione del documentario pubblicata direttamente da Netflix:

"Che cos'è l'anime? Attraverso una profonda analisi in questo vasto mondo portata avanti da menti degne di nota di codesto elettrizzante genere dell'animazione, questo documentario dal ritmo serrato cercherà di trovare una risposta alla nostra domanda. Il documentario durerà circa 58 minuti ed ANN ha confermato che la sua uscita avverrà sia in Giappone che negli Stati Uniti, mentre le Filippine verranno escluse."