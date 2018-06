Netflix ha annunciato ufficialmente la seconda stagione di B: The Beginning

Nel corso dell'evento "Annecy International Festival" tenutosi nella giornata di ieri, Netflix ha annunciato che B: The Beginning, fortunato anime lanciato solo qualche mese fa, riceverà molto presto una seconda stagione.

Approdata lo scorso 2 marzo in contemporanea mondiale sulla nota piattaforma di streaming, la serie di B: The Beginning è composta da 12 episodi soltanto. In attesa di conoscere maggiori dettagli sulla trama della seconda stagione, vi proponiamo di seguito la sinossi pubblicata da Netflix.

"In un mondo alimentato da tecnologie molto avanzate, la criminalità e l’azione imperversano per la nazione arcipelagica di Cremona. Koku, il protagonista. Keith, il leggendario investigatore della polizia reale RIS. Una misteriosa organizzazione criminale. Un’ampia varietà di personaggi corre per le strade della città fortificata, in quanto questa è tormentata da un serial killer, Killer B."

Creato da Kazuto Nakazawa (Kill Bill, Moondrive, Parasite Dolls) e Production I.G, B: The Beginning è diretto dallo stesso Nakazawa e da Yoshiki Yamakawa (Little Busters!). Sempre Nakazawa ne ha curato il character design e ha supervisionato l’animazione. La sceneggiatura è invece stata curata da Katsuya Ishida, mentre Yoshihiro Ike (Rage of Bahamut Genesis, Tiger & Bunny) ne ha composto la colonna sonora.

Siete ansiosi quanto noi di assistere al ritorno del geniale investigatore Keith Flick?