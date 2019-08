Netflix: arriva il primo trailer del documentario sugli anime

La piattaforma di streaming Netflix ha messo online il primo trailer sul documentario degli anime, un progetto volto a scoprire tutto ciò che si cela dietro le quinte del mondo dell'animazione.

La piattaforma ha inglobato gradualmente sempre più produzioni animate, soprattutto eterogenee, in grado quindi soddisfare i diversi palati dell'audience iscritta al servizio. Lo sviluppo è stato crescente: all'inizio gli anime mainstream dominavano il catalogo, ma piano piano si è dato spazio anche a dei progetti originali e a delle opere di nicchia che hanno innalzato il tasso qualitativo della piattaforma.

Basti pensare a Neon Genesis Evangelion. Nonostante le critiche scaturite dal doppiaggio italiano, l'intento di portare un prodotto così peculiare e stratificato è stata una mossa del tutto azzeccata e volta a sdoganare un certo tipo di intrattenimento non comune per l'utente medio abbonato al servizio.

"Enter the Anime" sarà disponibile alla visione il 5 Agosto, e potete vedere un breve filmato in calce all'articolo. Il progetto è diretto da Alex Burunova per Burunova Productions, e svelerà molti retroscena interessanti dietro alla produzione di queste opere, intervistando vari ospiti interni all'industria.

Gli ospiti che verranno sicuramente intervistati sono:

Toshiki Hirano, Hisanori Yoshida (Baki), Seiji Kishi, Tetsuya Kinoshita, Yuji Higa (Kengan Ashura), Kozo Morishita (Toei Animation, Saint Seiya), Yoko Takahashi (Evangelion), Masahito Kobayashi, Naoko Ogigami (Rilakkuma and Kaoru), Rarecho, Yeti (Aggretsuko), Yukio Takahashi (7SEEDS), Shinji Aramaki, Kenji Kamiyama (Ultraman), Hiroyuki Seshita, Keisuke Ide (Levius), Rui Kuroki (B: The Beginning) Adi Shankar (Castlevania) e LeSean Thomas (Cannon Busters).

Ad agosto Netflix si arricchirà di nuovi anime, scopriteli tutti nel nostro articolo.