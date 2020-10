Blue Eye Samurai, annunciato il nuovo anime Netflix! Tutti i dettagli

Da ormai diverso tempo il colosso dello streaming Netflix è entrato di prepotenza nel mondo degli anime. Dopo il grande successo riscontrato con la pubblicazione di Beastars e Castlevania, la società statunitense sta per dare il benvenuto a una nuova serie animata.

Nel tentativo di competere con Crunchyroll e Funimation, la libreria anime di Netflix si amplierà con l'arrivo di Blue Eye Samurai, serie che segue le vicende di un maestro di spada dell'era Edo giapponese in cerca di vendetta. Nonostante lo stretto rapporto tra il colosso dello streaming e Powerhouse Animation, al momento non è ancora noto quale studio di animazione si occuperà di questo anime, né tanto meno quando verrà reso disponibile. Ma il rapporto tra Netflix e alcuni animatori giapponesi è piuttosto controverso.

I creatori Michael Green e Amber Noizumi, intervistati per l'occasione, hanno affermato di essere entusiasti della collaborazione con Netflix. "La nostra storia si svolge 400 anni da, ma i temi di Blue Eye Samurai sono moderni e hanno un'ispirazione profondamente personale. Siamo grati per la passione dimostrata da Netflix e per loro audace visione di questo sofisticato dramma animato". Che ve ne pare di questo nuovo anime? Fateci sapere la vostra, ma nel frattempo date una possibilità all'adattamento Netflix di Sweeth Home.