Netflix chiede ai fan di votare i migliori papà negli anime, qual è la vostra scelta?

La festa della donna si è conclusa pochi giorni fa, e poco più di una settimana ci separa da quella del papà, prevista per il 19 marzo. Per festeggiare l'evento, Netflix e AniTrend hanno deciso di collaborare realizzando un interessante sondaggio, chiedendo ai fan di votare il miglior padre di sempre in una serie anime.

Naturalmente la collaborazione non ha dato tantissime possibilità di scelta visto che era riservata principalmente ai protagonisti delle serie Netflix, ma in attesa dei risultati è comunque interessante sapere qual è, secondo voi, la figura paterna più riuscita in assoluto.

Pensando alla serie più popolari del momento, sono ben pochi i personaggi meritevoli di una citazione. Il padre di Tanjiro in Demon Slayer è sicuramente una figura positiva, mentre lo stesso non si può dire per Endeavor in My Hero Academia, o di Goku in Dragon Ball. Tra i migliori in assoluto è impossibile non citare Maes Hughes di Fullmetal Alchemist, ma chiaramente ci sono dozzine di personaggi che, per una ragione o per l'altra, possono essere considerati eccezionali figure genitoriali.

In basso potete dare un'occhiata alla selezione di Netflix in cui spiccano persino personaggi come Dracula e Yujiro Hanma, ma noi ovviamente vogliamo sentire la vostra. Qual è secondo voi il miglior papà in una serie anime? E cosa lo rende speciale? Fatecelo sapere nei commenti! Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Netflix pubblicherà tante nuove serie anime nel corso del 2021, e che tra pochi giorni sarà disponibile l'attesissimo DOTA: Dragon's Blood.