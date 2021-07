Netflix collaborerà con Shonen Jump+: il vincitore del reality andrà sulla piattaforma

Shueisha sta cercando quanto più possibile di allargare il proprio raggio d'azione e di trovare nuovi autori capaci di confezionare storie coinvolgenti e produttive commercialmente. Tra i classici concorsi giapponesi, quelli mondiali e nuove proposte, la casa editrice di Weekly Shonen Jump ha lanciato ultimamente un nuovo progetto.

Vi avevamo parlato qualche giorno fa del nuovo reality show di Shonen Jump+, volto a trovare mangaka che possano portare una ventata d'aria fresca e rendere la rivista digitale di recente pubblicazione ancora più nota. In palio per il vincitore c'era la possibilità di vedere non soltanto il proprio manga pubblicato su Shonen Jump+ ma addirittura di ricevere un anime, un premio quindi di valore elevatissimo.

E chi produrrà l'anime? La risposta è giunta nelle scorse ore e vede coinvolto niente di meno che Netflix, il colosso dello streaming che si sta espandendo sempre di più anche nel campo dell'animazione giapponese. Netflix ha annunciato che streammerà l'eventuale adattamento anime del vincitore di Million Tag, il reality show di Shonen Jump+. Il produttore di Netflix Kohei Obara sarà tra l'altro uno dei giudici della sfida finale.

Shueisha ha quindi coinvolto partner importanti, mentre su Weekly Shonen Jump continuano ad arrivare nuovi titoli.