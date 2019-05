Netflix commissiona la serie animata Dino Girl Gauko per la fine del 2019

Il noto sito di informazione Variety ha riportato nella giornata di Giovedì che il colosso dello streaming, Netflix, ha ordinato una nuova serie animata per bambini di nome Dino Girl Gauko. La prima stagione arriverà sulla piattaforma alla fine del 2019.

La gestazione dell'anime è affidata ad Akira Shigino, già regista di pellicole come Osomatsu-kun, Nanako SOS, Crayon Shin-chan. Akira sarà ancora una volta il director, e produrrà la serie presso la compagnia Ascension. Di seguito una piccoli sinossi che descrive il contenuto del prodotto animato:

"Sarà una serie comedy ambientata in Giappone che seguirà le vicende di Nakoto Watanabe, una tipica ragazzina che possiede dei poteri particolari che si riveleranno particolarmente problematici nel corso delle sue avventure. Quando la sua ira raggiunge i massimi livelli, si trasforma in Gauko, un dinosauro femmina sputa fuoco."

Il primo episodio, "Il piccolo segreto del papà" ("Otōsan no Himitsu"), competerà nella categoria TV al Festival Internazionale del film d'animazione di Annecy 2019, che avrà inizio lunedi 10 giugno per poi concludersi 5 giorni dopo.

La serie è prodotta da Hitoshi Mogi (Crayon Shin-chan, Line Town), con la partecipazione di August Media Holdings e Synergy88 Entertainment .La sceneggiatura è scritta da Kimiko Ueno (Crayon Shin-chan, Pingu) e animata presso lo studio Ascension Co. (Colorful, Duel Masters).

Per restare in tema Netflix, sulla piattaforma di streaming è arrivato ONE PIECE: GOLD. Se siete interessati alle uscite anime di giugno, invece, ecco qui una bella lista.