Netflix conferma novità in arrivo per il remake de I Cavalieri dello Zodiaco

Nelle scorse ore Netflix ha confermato che a marzo il tanto discusso remake della serie I Cavalieri dello Zodiaco sarà uno dei suoi principali focus all'Anime Japan 2019. Sembra quindi lecito aspettarsi delle novità sulla produzione, assenti dalle polemiche del dicembre scorso.

Poche saghe hanno saputo attrarre tanto pubblico e tanto amore quanto I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, che si sono con il tempo imposti nell'immaginario collettivo ritagliandosi una nicchia immortale nei cuori degli appassionati. Per questo l'annuncio della nota piattaforma di streaming Netflix di voler produrre un suo remake della serie ha suscitato la curiosità e il sospetto di così tante persone.

Gli ultimi mesi hanno poi dato seguito a una grande quantità di polemiche, legate soprattutto alle modifiche che la nuova produzione avrebbe apportato alla storica conformazione della storia, compreso il tanto discusso cambio di sesso di Andromeda, che è rapidamente diventato un caso tra gli appassionati in giro per mondo.

Il tutto è stato completato anche dalle misteriose dichiarazione di Yoshiharu Ashino, regista della serie, che ha usato il suo profilo sui social network per comunicare ai fan la presenza di alcuni problemi tecnici che stava cercando di risolvere al meglio delle sue possibilità.

Ora, a distanza di quasi un mese dall'ultimo aggiornamento avuto riguardo alla serie, Netflix torna a parlare di I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, confermando che la serie sarà una delle protagoniste assolute della manifestazione Anime Japan 2019 per quanto riguarda il loro marchio (come potete vedere voi stessi nel post Facebook riportato in calce di Taizen Saint Seiya).

Questo significa che l'opera avrà dei focus sulle animazioni più importanti e una presentazione speciale dedicata, cosa che potrebbe finalmente svelarci di più sulla vera natura della produzione e sulla qualità che è lecito aspettarsi.

Non ci resta quindi che attendere il 22 e 23 marzo, giorni in cui la manifestazione in questione avrà luogo a Tokyo. Ricordiamo che I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya sarà composta, per la sua prima stagione, di 12 episodi, e ripercorrerà i primi archi narrativi della serie classica ispirata al manga di Kurumada: la Guerra Galattica, i Cavalieri Neri e i Cavalieri d'Argento.