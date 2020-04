Netflix conferma Pokémon Esplorazioni, svelato il ritmo della pubblicazione degli episodi

Finora, l'anime di Pokémon partito a 17 novembre 2019 era intitolato semplicemente "Pocket Monster" in Giappone e non aveva ricevuto copertura internazionale. La scorsa settimana però abbiamo visto che su K2 arriverà col titolo Pokémon: Esplorazioni, mentre a livello internazionale su Netflix col nome di Pokémon Journeys.

Dopo alcuni giorni, il colosso dello streaming ha comunicato le modalità con cui pubblicherà i vari episodi di questo anime di Pokémon. Innanzitutto l'esordio di Pokémon Journeys su Netflix è programmato per il 12 giugno 2020, come già rivelato in precedenza. In questa data saranno pubblicati i primi 12 episodi della serie su poco più di 20 attualmente disponibili.

Da lì in poi, Netflix proseguirà caricando sulla piattaforma diversi episodi a cadenza trimestrale. Non è stato specificato però il numero di puntate che verranno inserite ad ogni appuntamento. Inoltre, questa cadenza potrebbe subire variazioni date le ultime complicazioni che hanno visto in Giappone l'obbligo di stop per Pokémon a causa del Coronavirus. Tutti gli episodi caricati su Netflix avranno a disposizione sia i sottotitoli inglesi che il doppiaggio, mentre non è stata data informazione su eventuale presenza del giapponese.

I fan anglosassoni non devono fare altro che aspettare qualche altro mese per godersi nella propria lingua il prodotto, mentre nel paese del Sol Levante l'attesa potrebbe rivelarsi più lunga.