Netflix, da Hellsing Ultimate a Goblin Slayer: gli anime in scadenza a luglio

I diritti degli anime non durano per sempre, nemmeno per colossi internazionali come Netflix che detengono di certo importanti risorse finanziarie. Alla fine del mese, infatti, scadranno al distributore le licenze per un paio di titoli, alcuni dei quali di un certo successo.

Nonostante gli arrivi di luglio su Netflix, questo mese sarà caratterizzato anche dalla cancellazione dal catalogo di un paio di serie interessanti. Per coloro che volessero recuperare i titoli in questione, vi suggeriamo di affrettarvi dal momento che questi non saranno più disponibili alla visione dopo il 31 luglio. Comunque sia, le serie in scadenza sono:

Goblin Slayer ;

; Hellsing Ultimate;

Shimoneta;

Spongebob;

Avatar: La Leggenda di Aang;

La Leggenda di Korra;

Tra i titoli più famosi spicca sicuramente Goblin Slayer, arrivato su Netflix nel 2019, che sta per terminare la sua corsa all’interno del catalogo del colosso dedito allo streaming on-demand. Ad ogni modo, non è da escludere che queste produzioni possano tornare in futuro visto il successo degli anime sulla piattaforma che stanno crescendo a ritmo vertiginoso di anno in anno. E voi, invece, coglierete l’occasione per recuperare uno di questi titoli? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell’apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.