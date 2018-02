Netflix: l'industria degli anime giapponesi è pronta a investimenti importanti?

Negli ultimi tempi la piattaforma digitaleha investito risorse notevoli nella produzione - o nell'acquisizione - di produzioni anime. Già dall'inizio del 2018, così come nei mesi precedenti, il catalogo viene aggiornato con titoli sempre più interessanti e continuerà a essere così anche nel prossimo futuro.

Già solo nel 2018, infatti, il colosso americano prevede di consegnare ai propri abbonati almeno una trentina di produzioni anime, e sembra che il futuro della collaborazione tra la piattaforma streaming statunitense e l'industria dell'entertainment nipponico sia piuttosto florido.

Recentemente, la rivista Japan Time ha potuto scambiare due parole con Taito Okiura, noto director giapponese di svariate produzioni anime. Okiura non ha coordinato personalmente le produzioni originali anime di Netflix, ma la sua influenza ha permesso un'importante ponte di dialogo tra il servizio streaming e gli studi di animazione giapponesi. Egli è conosciuto principalmente per il suo lavoro su Afro Samurai e per aver fondato la David Production, compagnia che ha poi sfornato titoli come Code Geass, Le Bizzarre Avventure di JoJo, Tiger & Bunny e molte altre.

Insomma, Okiura è un volto più che talentuoso ed esperto nell'industria anime e, nel corso dell'intervista, ha parlato della volontà da parte dell'animazione nipponica di investire sempre di più nella partnership con Netflix.

Ai microfoni della rivista, dunque, Okiura ha palesato la volontà delle compagnie di investire risorse e talenti nella produzione di ancora più anime originali. L'acquisizione è un aspetto importante per Netflix, soprattutto se l'azienda punta ad avere un catalogo competitivo, ma saranno soprattutto le serie originali co-prodotte a fare la differenza, ha spiegato il director giapponese.

D'altronde, se il risultato di queste co-produzioni sono titoli come il nuovo film animato di Godzilla o l'interessante, seppur controverso, Devilman Crybaby, c'è da essere curiosi.

Qual è l'anime originale Netflix che avete preferito, finora?