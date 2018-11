Netflix Italia: annunciati i titoli delle serie animate fino a dicembre 2018!

Buone notizie per gli appassionati di anime, la piattaforma streaming Netflix Italia ha rilasciato i titoli dei nuovi che andranno ad arricchire il, già corposo, catalogo delle serie animate entro dicembre 2018.

Andiamo, dunque, a vedere cosa si è aggiunto e si aggiungerà:

Fate/EXTRA Last Encore stagione 2 - già disponibile dal 30 ottobre scorso.

Questo nuovo capitolo, "Geocentrismo illustre" è composto di soli tre episodi e va a concludere l'anime. Come i precedenti episodi proposti sulla piattaforma, anche questi sono disponibili sia doppiati che sottotitolati in italiano. Di seguito potete leggere la sinossi proposta da Netflix:

"Hakuno Kishinami si ritrova al centro della Guerra del Sacro Graal e non si ricorda come ci sia arrivato. È confuso, ma deve battersi per poter sopravvivere.

Una volta raggiunto il settimo livello, Hakuno spera di essere in grado di porre fino in qualche modo a questa inutile guerra, ma non c’è più molto tempo."

Prodotta dallo studio Shaft, la serie animata è diretta da Yukihiro Miyamoto con la supervisione di Akiyuki Shinbou, Takashi Takeuchi si è occupato del character design originale mentre le musiche sono prodotte da Satoru Kosaki.

Ricordiamo che Fate/EXTRA Last Encore, spin-off della visual novel Fate/Stay Night concepita da Kinoko Nasu, è legato al famoso franchise Fate di TYPE MOON ed è ispirato alla serie di videogiochi Fate/Extra.

Hero Mask stagione 1 - disponibile dal 3 dicembre prossimo

Esclusiva per Netflix, la serie animata è diretta da Hiroyasu Aoki presso lo Studio Pierrot. Sinossi:

"La storia è incentrata su una serie di orribili incidenti che ruotano attorno ad una misteriosa 'maschera'. Una ragazza possiede la chiave per portare le maschere al livello successivo."

BAKI stagione 1 - disponibile dal 18 dicembre prossimo.

Noto anche come Baki the Grappler, questa è una serie animata tratta dall'omonimo manga di Keisuke Itagaki. A dirigere la serie sarà Toshiki Hirano, presso TMS Entertainment. Sinossi:

"Mentre il campione di arti maziali Baki Hanma si allena per superare suo padre, il più grande combattente del mondo, cinque dei più violenti e brutali detenuti del braccio della morte si riuniscono per affrontare Baki."

Sirius the Jaeger - disponibile dal 21 dicembre prossimo.

Ambienta negli anni ’30 a Tokyo,la serie segue le vicende di un gruppo, noto come “Jaegers”, impegnato in una battaglia mortale contro i vampiri per un misterioso artefatto sacro, “L’arco di Sirius”. Tra di loro, c’è Yuliy, un giovane lupo mannaro.

La serie animata è diretta da Masahiro Andō presso lo studio d'animazione P.A.Works.

LAST HOPE stagione 2 - disponibile dal 21 dicembre prossimo

Prodotta dallo studio d’animazione Satelight, la serie animata di genere mecha è nata dalla collaborazione tra Shōji Kawamori e Hidekazu Sato ed è stata distribuita in Giappone nel marzo scorso. Sinossi:

"Dopo aver causato l’estinzione del genere umano 7 anni prima, lo scienziato Leon Lau deve combattere il disastro ecologico causato da se stesso involontariamente."

Hi Score Girl - disponibile dal 24 dicembre prossimo.

L’adattamento animato del manga Hi Score Girl di Rensuke Oshikiri verrà diretto da Yoshiki Yamakawa (Hells, Kill Me Baby, Little Busters!) presso lo studio di animazione J.C. Staff.

La vicenda ruota attorno ad un ragazzo maldestro nello sport, la cui unica passione sono i video game. Un giorno viene sfidato e battuto dalla sua compagna di classe Akira.

Code Geass: Lelouch of the Rebellion - prossimamente.

La serie televisiva anime è diretta dapresso lo studioe scritta da. Sinossi:

"Un liceale con il potere di sottomettere la volontà altrui indossa una maschera per guidare la rivolta giapponese contro l’invasione di Britannia.

La serie è basata sul celebre videogioco targato Niantic del 2012. Sinossi proposta:

"Dopo che alcuni scienziati scoprono l’esistenza di una misteriosa sostanza in grado di influenzare le menti umani, due fazioni intraprendono una lotta senza esclusioni di colpi per averne il controllo."



Siete pronti a vedere nuove serie animate?