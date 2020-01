Netflix Italia conferma l'uscita del live action di One Piece per il nostro Paese!

Negli ultimi giorni vi abbiamo dato importanti notizie sul live action di One Piece che trova la partecipazione del colosso dell'intrattenimento streaming Netflix. Sul profilo facebook di Netflix Italia la conferma che la serie tv arriverà anche in lingua italiana.

Poche serie riescono a calamitare l'attenzione dei fan come la creatura di Eiichiro Oda. Come vi abbiamo riportato ieri, la serie live action di One Piece avrà 10 episodi e sarà prodotta da Netflix. L'uscita della serie dovrebbe essere prevista tra la fine di quest'anno e gli inizi del prossimo. Lo stesso papà di One Piece farà da supervisore della serie. In calce alla nostra notizia potete trovare il messaggio di Oda rivolto ai fan tradotto in italiano e postato sulla pagina ufficiale di Netflix Italia a conferma che la serie arriverà anche nel nostro paese. Nel messaggio, Oda dichiara di essere davvero entusiasta per questo nuovo progetto e per la collaborazione con Netflix. Lo stesso Oda dà anche conferma che il cast per il live action di One Piece è già pronto e che presto arriveranno altre novità sull'adattamento. Ammettiamo di essere molto curriosi sugli intepreti scelti nella parte dei nostri amati Mugiwara.

Vi invitiamo, quindi, a seguirci sulle pagine di Everyeye.it per nuovi aggiornamenti sul live action e a farci sapere la vostra opinione e le vostre speranze sulla serie.