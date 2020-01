Netflix Japan conferma con un nuovo trailer il prossimo arrivo di BNA: Brand New Animals

Lo scatenato regista Yoh Yoshinari sta limando i dettagli per il prossimo debutto, previsto per la stagione primaverile, dell'anime di BNA: Brand New Animals, curato nientemeno che dallo Studio Trigger, celebre per aver realizzato Kill la Kill e il recente lungometraggio di Hiroyuki Imaishi, Promare.

Da appassionati del mondo dell'animazione, il nome di Yoshinari non dovrebbe suonarvi nuovo, in quanto una delle personalità più imponenti e talentuose dell'intera industria nipponica. La sua arte, infatti, ha prestato la propria creatività a capolavori del calibro di Neon Genesis Evangelion, nonché merito della creazione di quell'esercizio di stile firmato Little Witch Academia.

La sua iconica direzione, nonché il character design particolarmente ispirato, daranno luce a BNA: Brand New Animals, la prossima serie televisiva di Studio Trigger prevista al debutto durante il mese di aprile. A tal proposito, Netflix Japan ha confermato l'approdo della serie sul catalogo nazionale, pur non annunciando una distribuzione internazionale e, di conseguenza, l'arrivo dell'anime nel nostro Paese.

Ad ogni modo, seppur non è stata rivelata nemmeno la finestra di lancio, è possibile ammirare il nuovo trailer promozionale dell'opera che promette animazioni straordinarie ed estremamente affascinanti. Un motivo in più per non lasciarsi scappare la prossima fatica di Yoh Yoshinari. Secondo voi, invece, arriverà anche in Italia? Fateci sapere cosa ne pensate del trailer con un commento qua sotto.