Netflix: L'Attacco dei Giganti Stagione 2 e Tokyo Ghoul tra i nuovi anime in catalogo!

Nel corso della nottataha aggiornato il proprio catalogo: tra i nuovi film, serie TV e prodotti di animazione arrivano tre anime piuttosto attesi dal pubblico di riferimento, e cioè

I nuovi episodi de L'Attacco dei Giganti includono tutte e 12 le puntate che compongono la Stagione 2. Finora l'anime era disponibile solo su VVVVID doppiato anche in italiano, mentre nel catalogo di Netflix era presente soltanto la prima stagione: finalmente anche gli abbonati Netflix potranno continuare a vivere l'epopea di Eren Jaeger nel mondo apocalittico devastato dai Titani. La seconda stagione di Attack on Titan è disponibile anche con l'audio in italiano sulla piattaforma streaming del colosso americano.

Tokyo Ghoul è l'anime ispirato al manga di Sui Ishida, da cui sono state trasposte due stagioni animate: sono entrambe disponibili su Netflix e si compongono entrambe di 12 episodi. La storia narra di una Tokyo invasa dai Ghoul, dei mostri all'apparenza umani ma che in realtà si cibano di essi: protagonista è Ken Kaneki, un ibrido metà umano e metà ghoul, intrappolato nelle due diverse dimensioni. La prima stagione fu rilasciata nel 2014 mentre la seconda si intitola Tokyo Ghoul: A e fu rilasciata nel 2015. Attualmente è in corso l'anime di Tokyo Ghoul:re, sequel dell'opera di Sui Ishida.

Infine c'è Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works, l'anime fantasy ispirato alle vicende della seconda route omonima della serie di visual novel di Fate/Stay Night. Si compone di 26 episodi, spalmati in due stagioni rispettivamente da 13 episodi l'una, e narra una storia ambientata 10 anni dopo gli eventi di Fate/Zero: due liceali, Rin e Shiro, si ritrovano improvvisamente coinvolti in una lotta per il Santo Graal e, per farlo, dovranno partecipare a una sfida i cui lottatori dovranno servirsi di spiriti eroici chiamati Servant.

Quale di questi tre anime, aggiunti oggi al catalogo Netflix, aspettavate di più? Vi ricordiamo che, nel mese di marzo, usciranno tre importanti aggiunte alle produzioni originali del colosso americano.