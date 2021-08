Netflix: tutte le migliori serie e film anime in uscita ad agosto 2021

Il mese più caldo dell'anno è ufficialmente iniziato, e porta con sé tantissime novità a tema anime, tra cui un buon numero di serie e film molto interessanti in uscita su Netflix. Da L'Attacco dei Giganti 4 a The Witcher: Nightmare of the Wolf, andiamo a scoprire quali sono gli anime più attesi in arrivo nel mese di agosto 2021.

Tra le migliori uscite, segnaliamo il reboot di Shaman King in arrivo il 9 agosto, realizzato da Studio Bridge e tratto direttamente dalla serie manga di Hiroyuki Takei. L'anime è è attualmente in onda in Giappone e sarà composto da una singola stagione da 52 episodi. Netflix dovrebbe pubblicare i primi 12 doppiati in italiano, con i successivi in uscita nel prossimo futuro.

Il 12 agosto sarà invece il turno di Monster Hunter: Legends of the Guild, il film anime di Pure Imagination ispirato all'omonima serie videoludica. L'anime racconta la storia di Aiden e Julius, due cacciatori di mostri che unsicono le forze per eliminare un temibile drago anziano.

Il 15 agosto il catalogo si aggiornerà con l'aggiunta de L'Attacco dei Giganti 4, la serie fenomeno di MAPPA distribuita da dicembre 2020 a marzo 2021 e composta da 16 episodi. L'anime è ancora in corso in Giappone e si concluderà il prossimo inverno con la trasmissione de L'Attacco dei Giganti 4: Parte 2, ma a partire dal 15 agosto tutti gli abbonati potranno recuperare la prima parte della stagione finale con il doppiaggio italiano.

In conclusione, Netflix aggiungerà anche l'attesissimo film The Witcher: Nightmare of the Wolf, prequel della serie live action con Henry Cavill in uscita il 23 agosto, e la serie anime Edens Zero, disponibile dal 26 agosto con la prima tranche di episodi.

E voi cosa ne dite? Qualcosa che cattura il vostro interesse? Ditecelo nei commenti! Nel caso in cui foste alla ricerca di maggiori informazioni, in cima all'articolo potete dare un'occhiata alla lista di tutte le migliori uscite Netflix di agosto, tra anime, film e serie tv, riassunte nel breve e comodo video pubblicato sul canale YouTube di Everyeye Plus.