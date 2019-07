Netflix mostra l'armatura di Sagittario di I cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya

Le armature d'oro di I cavalieri dello Zodiaco, legate strettamente alle dodici case, sono sempre stato un grosso elemento di fascino nella serie. Proprio una di queste è stata il motore delle prime fasi narrate nel manga di Kurumada, l'armatura di Sagittario. Anche lei tornerà in I cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, il remake di Netflix.

Il nuovo anime in 3DCG preparato da Netflix sta per fare il suo debutto con i primi sei episodi il 19 luglio. Nonostante alcune modifiche apportate, I cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya riprenderà il primo arco narrativo del manga e dell'anime, mostrando l'ingresso di Seiya nel corpo dei cavalieri e il torneo creato da Saori Kido con in palio la famosa Armatura d'Oro di Sagittarius.

Proprio questa è la protagonista di una delle nuove immagini divulgate da Netflix per I cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, che si può apprezzare in tutto il suo splendore. L'Armatura, come ricorderete, non sarà assegnata subito, bensì sarà vittima di un furto da parte del cavaliere Ikki della Fenice e dei suoi Cavalieri Neri.

Cosa pensate del trailer di I cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya e quali sono le vostre aspettative sulla nuova serie di Netflix?