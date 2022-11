Netflix: NHK chiede la rimozione di 22 titoli dopo il lancio del nuovo abbonamento

Il 3 novembre 2022 Netflix ha lanciato un nuovo tipo di abbonamento, consentendo agli utenti di usufruire di tutti i contenuti sulla piattaforma, ad un prezzo ridotto e con l’inserimento di interruzioni pubblicitarie. Una decisione che ha colto di sorpresa NHK, la quale ha avviato la sospensione della distribuzione di 22 titoli dalla piattaforma.

Stando a quanto specificato su The Japan Times, NHK avrebbe accettato l’inserimento di pubblicità da parte di Netflix per le serie di cui detiene i diritti di distribuzione, tuttavia, come ammesso dall’azienda stessa negli accordi il nuovo abbonamento di Netflix non sarebbe stato presentato come poi è arrivato agli utenti. In effetti, il colosso statunitense non avrebbe provveduto a spiegare nei dettagli il nuovo abbonamento ad NHK fino a poco prima del lancio globale.

La politica di NHK vieta a chi ottiene la licenza di distribuzione all’estero le loro serie di inserire annunci pubblicitari che potrebbero causare malintesi riguardo il consigliare un certo prodotto o servizio. Visto il tempestivo intervento di NHK, Netflix ha provveduto a rimuovere le pubblicità dai titoli in questione presenti sulla piattaforma, ma il confronto tra le due aziende continuerà.

