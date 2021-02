Netflix: numerosi personaggi nel nuovo trailer di Godzilla Singular Point

Lo studio d'animazione Bones in collaborazione con Netflix presenta attraverso un nuovo video promozionale l'anime Godzilla Singular Point. Andiamo insieme a vedere di cosa si tratta.

La serie originale prodotta dai creatori della trasposizione animata di My Hero Academia è stata nuovamente mostrata tramite un trailer visibile in copertina a questa news. In esso ci vengono presentati uno ad uno i personaggi principali della storia, inoltre viene data una particolare attenzione al robot Jet Jaguar che in uno degli originali film della TOHO combatteva contro il gigantesco Godzilla. Al termine del video viene confermata la data d'uscita di Godzilla Singular Point già annunciata in passato e fissata per il 2021.

Ricordo che lo staff che sta lavorando al progetto, della durata di 13 episodi, è composto da alcuni nomi degli di nota. In particolare Kazue Kato, autrice del manga Blue Exorcist, si occupa del design dei personaggi umani mentre i kaiju, nome che denota i mostri come Godzilla, sono affidati ad Eiji Yamamori, animatore che lavorò nello Studio Ghibli prendendo parte ad opere quali Princess Mononoke.

Il nuovo anime è diretto da Atsushi Takahashi, già autore del film di Doraemon del 2017, e la sceneggiatura è stata affidata allo scrittore Toh Enjoe. A comporre le musiche è invece Kan Sawada.

Cosa ne pensate di Godzilla Singular Point? Fatecelo sapere con un commento.

Infine riporto un trailer di una serie animata Netflix dedicata a Pacific Rim.