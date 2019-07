Netflix: ecco le nuove uscite anime in arrivo ad agosto

Ormai il grande interesse del colosso statunitense Netflix verso il mondo dell'animazione giapponese non è più un segreto. Avendone capito il grande potenziale, sta negli ultimi tempo espandendo il sempre più grande catalogo anime già presente sulla piattaforma di streaming. Vediamo quindi le nuove uscite in arrivo dal primo agosto 2019.

In questo particolare si tratterà di due serie e di un film tratti dallo stesso franchise, A Certain Magical Index. Tratte dalla serie di light novel giapponesi, scritte da Kazuma Kamachi e illustrate da Haimura Kiyotaka, le serie in questione saranno, la principale A Certain Magical Index, lo spin-off A Certain Scientific Railgun.

In oltre, al catalogo verrà aggiunto anche il lungometraggio A Certain Magical Index: Il miracolo di Endimione, realizzato dallo studio JC Staff nel 2013 e incentrato su di un capitolo originale della serie. Mentre a Certain Magical Index ha fatto il suo debutto nel 2008 e si è concluso dopo tre stagioni, lo scorso 5 aprile, con 76 episodio, A Certain Scientific Railgun, in due stagioni, si è concluso con 48 episodi racchiusi in 2 stagioni.

È sempre uno buona notizia quando arrivano nuove serie su Netflix e non possiamo fare altro che esserne felici e vi ricordiamo che di recente Netflix ha annunciato un nuovo documentario sull'industria degli anime, mentre sappiamo che si occuperà di produrre la trasposizione animata di Alice in Borderland.