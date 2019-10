Netflix: il nuovo anime per bambini 'Dino Girl Gauko' debutterà a novembre

Netflix, la famosa piattaforma streaming americana, si è ormai fatta un nome per via dell'incredibile quantità di prodotti originali sfornati negli ultimi anni. Nel campo dell'animazione ad esempio, l'azienda vanta degli originals del calibro di Aggretsuko, Anjin, Castlevania e Bojack Horseman.

Recentemente la piattaforma ha inoltre confermato di voler rinnovare ulteriormente il proprio catalogo, cercando di diventare più appetibile anche verso il pubblico di giovanissimi. A tal proposito, durante l'Annecy International Animated Film Festival dello scorso giugno, fu annunciato per la prima volta Dino Girl Gauko, un nuovo anime per bambini atteso proprio per l'ultimo terzo del 2019.

Oggi è finalmente stato confermato che la serie sarà disponibile a partire dal 22 novembre, e che la prima stagione sarà composta da 20 episodi della lunghezza di circa 7 minuti l'uno. In calce potete trovare alcune key visual condivise da Catsuka.

Per quanto riguarda la storia, Dino Girl Gauko tratta le avventure di Naoko Watanabe, una ragazzina giapponese in grado di trasformarsi in un drago ogni volta che perde le staffe. L'opera è stata ideata da Akira Shigino (Shin-chan, Line Town) e scritta da Kimiko Ueno (Shin-chan, Pingu).

E voi cosa ne pensate? Vi intriga? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui invece siate alla ricerca di qualcosa di più maturo, vi consigliamo di dare un'occhiata al nuovissimo Levius.