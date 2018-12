Netflix, da ora sono disponibili Sirius the Jaeger e Last Hope parte 2

Sono già diversi i i titoli animati usciti nell'ultimo periodo nella nota piattaforma di streaming di Netflix e ancora una volta il catalogo anime arricchisce di altri due corposi titoli! Andiamo a vedere quali.

Sirius the Jaeger (12 episodi)

La serie originale, di genere action/fantasy, è diretta da Masahiro Ando (noto per Under the Dog, Akagami no Shirauiki-hime, Hanasaku Iroha), presso lo studio d'animazione P.A. Works, e sceneggiata da Keigo Koyanagi. La storia è ambientata in una Tokyo imperiale dove coloro che si fanno chiamare Jaeger hanno il compito di dare la caccia ai vampiri in cerca dell'Arca di Sirius, una misteriosa organizzazione. Tra i Jaegger c'è anche Yuliy, un giovane licantropo.

Last Hope - parte 2 (13 episodi)

Serie diretta da Shoji Kawamoi (Macross, Aquarion, Escaflowne) presso lo studio Statelight. Nello staff troviamo anche Toshizou Nemoto (Macross Delta, Log Horizon), che ha curato la sceneggiatura dell'anime. Ricordiamo che l'anime, di genere robotico/sci-fi, è composto di due parti e la prima è attualmente disponibile su Netflix ed è composta di 13 episodi. L'anime segue le vicende di un geniale scienziato, Leon Lau, che lotta contro il disastro ambientale che ha inavvertitamente causato in un mondo che sette anni prima ha visto la quasi totale estinzione dell'uomo.

Ricordiamo che questi due titoli non saranno gli unisci, altre serie si aggiungeranno presto al catalogo Netflix.