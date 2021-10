Netflix presenta il Festival Japan 2021: importanti novità per gli anime della piattaforma

Gli ultimi anni sono stati decisivi per la crescita della popolarità e della consumazione di anime in tutto il mondo, e uno dei maggiori produttori è stato indubbiamente il colosso Netflix che dopo l'l'evento TUDUM, riserverà una speciale iniziativa al mondo dell'animazione giapponese con il Festival Japan 2021, previsto per il mese di novembre.

L'evento in questione si terrà a Tokyo il 9 e 10 novembre 2021, in prossimità della stagione invernale, grande protagonista della maggior parte degli annunci che verranno fatti. Stando a quanto specificato sul sito ufficiale della piattaforma il Festival accoglierà molti ospiti, tra doppiatori di fama mondiale, registi e artisti di ogni tipo che collaborano con la piattaforma sia dal Giappone che da altre parti del mondo.

Dalle premesse la futura lineup di Netflix sembra essere piuttosto interessante. Nella prima giornata, l'Anime Day, verranno approfonditi e mostrati i programmi relativi alle produzioni che arriveranno sul servizio in streaming fino al mese di dicembre 2021. Tra i titoli più attesi ci saranno focus sulla seconda parte della prima stagione di La Via del Grembiule, Super Crooks, il ritorno di Aggretsuko con la quarta stagione, Rilakkuma's Theme Park Adventure, oltre a novità riguardanti Record of Ragnarok, ULTRAMAN, e Ghost in the Shell: SAC_2045. Non mancheranno anche annunci relativi a serie e film d'animazione in arrivo nel 2022, come Thermae Romae Novae, Spriggan e Drifting Home.

Il 10 novembre sarà invece interamente dedicato a progetti live action, esterni al mondo dell'animazione, come We Couldn't Become Adults e Asakusa Kid, due pellicole giapponesi in arrivo rispettivamente il 5 novembre e il 9 dicembre sulla piattaforma. Nel corso dell'evento interverranno anche star di Hollywood come Dwayne The Rock Johnson, Halle Berry e Lily Collins per promuovere le produzioni a cui hanno preso parte. Per chiunque fosse interessato a seguire l'evento, Netflix lo trasmetterà sui canali YouTube Netflix Japane e Netflix Anime.