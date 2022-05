Netflix presenta la Geeked Week 2022: ecco quali anime ci saranno

Il catalogo Netflix si continua ad ampliare in ogni settore. Con la fine di maggio, è tempo già di pensare ai titoli che arriveranno a giugno. Nella nostra rubrica dedicata, abbiamo fatto il punto sugli agli anime di Netflix in arrivo a giugno 2022, con un'attenzione in particolare su due titoli che hanno scritto la storia dei manga.

A giugno però c'è anche un altro evento dedicato che, ormai, è diventato stabile e proposto ogni anno. Si tratta della Netflix Geeked Week che anche nel 2022 torna: l'evento andrà dal 6 al 10 giugno 2022 e ogni giorno sarà dedicato a un argomento in particolare. Si parte lunedì 6 con un excursus sulle serie in arrivo - dove non si possono non citare il live action di ONE PIECE e Alice in Borderland -, seguiti il 7 da una panoramica sui film. L'8 giugno invece sarà il turno del comparto d'animazione di Netflix.

I titoli citati per ora dalla locandina sono Cyberpunk: Edgerunners, Love Death & Robots, The Dragon Prince, Arcane, Inside Job, Exception, Farzar e infine Moonrise. Ovviamente non è ancora dato sapere se ci saranno annunci a sorpresa per altri anime, bisognerà quindi collegarsi all'evento che arriverà tra una decina di giorni in streaming.

La Geeked Week si concluderà poi con altri due giorni, il primo dedicato a Stranger Things e il secondo al comparto gaming. Intanto Netflix ha annunciato una collaborazione con Studio Colorido e che porterà alla produzione di tre lungometraggi anime.