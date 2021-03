Da Netflix a Prime Video, quali sono le serie più viste in streaming? La Top 10 giapponese

GEM Partners, un'azienda impegnata nel campo delle strategia marketing, ha condotto una ricerca cercando di scoprire quali sono le serie più viste dai giapponesi tramite servizi streaming. Dopo aver interrogato migliaia di abbonati la società ha pubblicato una serie di Top 10, rivelando i titoli delle serie più cliccate su Netflix, Prime Video e via dicendo.

In basso trovate la classifica finale, ovvero quella in cui sono presenti i voti aggregati, rilevati analizzando cinque servizi streaming: Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Hulu e U-Next (disponibile solo in Giappone). I dati riportati comprendono tutti i prodotti disponibili in streaming, da anime a serie tv, passando per documentari, film e via dicendo.

Top 10 Japanese SVOD (Subscription Video on Demand)

Jujutsu Kaisen Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba L'Attacco dei Giganti The Promised Neverland Vita da Slime Dr. Stone Laid-Back Camp Cells at Work! HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental (variety giapponese) The Quintessential Quintuplets

Secondo quanto riportato dall'azienda, Jujutsu Kaisen è primo in tutti i servizi streaming ad eccezione di Disney Plus, dove guidano WandaVision, Frozen 2, The Mandalorian e Mulan. Amazon Prime Video vede The Promised Neverland al secondo posto, seguito da Demon Slayer e L'Attacco dei Giganti, mentre U-Next vede Demon Slayer secondo, con L'Attacco dei Giganti in terza posizione e Vita da Slime in quarta.

Per quanto riguarda Netflix, L'Attacco dei Giganti è al secondo posto, mentre il drama Sudcoreano Crash Landing on You ha conquistato la terza posizione, staccando di poco Demon Slayer. Hulu vede Jujutsu Kaisen in cima, con Detective Conan, L'Attacco dei Giganti e lo show on demand Ariyoshi no Kabe alla spalle. Come potete vedere, l'anime di MAPPA è praticamente imbattibile al momento.

E voi cosa ne pensate di questa Top 10? Vi ha sorpreso? Diteci nei commenti chi avrebbe meritato un posto nella classifica! Noi intanto vi lasciamo ad uno splendido cosplay di Gojo Satoru e al nostro approfondimento del capitolo 140, pubblicato pochi giorni fa su MangaPlus.