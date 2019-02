Netflix e Production I.G sono al lavoro su un anime originale disegnato a mano in 4K HDR

Tramite i loro canali di comunicazione ufficiale la piattaforma streaming Netflix e lo studio di animazione Production I.G hanno annunciato che stanno collaborando ai fini della creazione del primo anime disegnato a mano in qualità 4K HDR. Scopriamo insieme tutti i dettagli resi noti fino ad ora.

L'avanzamento tecnologico non risparmia nessuna industria dell'intrattenimento, compresa quella legata all'animazione, che sta lentamente muovendo i suoi passi verso il futuro. Oggi è arrivata una notizia molto importante in questo senso, che riguarda due dei colossi della produzione di opere originali. Stiamo parlando in particolare di Netflix, la piattaforma streaming ormai estesa a livello mondiale, e di Production I.G, e cioè uno degli studi d'animazione giapponesi più importanti in assoluto, che hanno annunciato l'inizio della loro collaborazione.

Questa unione d'intenti è finalizzata alla realizzazione del primo anime disegnato a mano che abbia una qualità 4K HDR, previsto per la messa in onda a partire da questo inverno all'interno del palinsesto Netflix. La supervisione del progetto è affidata al creative technology engineer Haruka Miyagawa, mentre la regia sarà responsabilità di Teru Saitou, appartenente proprio a Production I.G. Proprio quest'ultimo ha voluto dire la sua sul lavoro in questione:

"Ci sono moltissimi ostacoli nell'ambito degli strumenti a disposizione, ma il 4K e l'HDR sono dei cambi assolutamente poco sfruttati nella nostra industria. Come persone e come creativi, siamo sempre alla ricerca di un'opportunità di produrre video che siano più belli da vedere."

Secondo il The Animation Business Journal, la domanda di anime in 4K sta aumentando vertiginosamente, e il progetto punta proprio a spingere un passo oltre il mondo dell'animazione. In calce potete trovare una galleria delle immagini che sono state pubblicate con la notizia, anche se si tratta di semplici test, che non necessariamente rispecchiano l'effettivo progetto di Netflix e Production I.G.

Che ne pensate? Vi piace l'idea di un anime disegnato a mano in 4K HDR nativi?

Ricordiamo che Production I.G è responsabile di alcuni capolavori come Ghost in the Shell (1995), Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth (1997), Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion (1997) e i due recenti film de L'Attacco dei Giganti.