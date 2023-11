Netflix pubblica il primo trailer di Ultraman Rising: cosa significa essere Ultraman

Ottime notizie per i fan di Ultraman. In vista della Netflix Geeked Week 2023, la nota piattaforma streaming ha rilasciato alcune importanti notizie circa diversi titoli che vedremo nei prossimi anni sul noto servizio. E' finalmente disponibile il trailer del lungometraggio Ultraman: Rising.

Non abbiamo molte notizie su questo film, solamente che l'icona della Tsuburaya Productions tornerà sugli schermi con una veste molto speciale. Negli scorsi giorni, Netflix ha rilasciato un poster di Ultraman Rising, in vista di quest'uscita. Tuttavia, non sappiamo con certezza quando potrebbe debuttare questo lungometraggio, ma il debutto è previsto in anteprima nel 2024.

Ciò che è certo è che la Tsuburaya Productions ha lavorato con un'altra casa di produzione per ricreare Ultraman in CG. Un aneddoto molto curioso è che l'azienda che si è occupata degli effetti speciali di questo film, la Industrial Light and Magic, è lo studio sussidiario della The Walt Disney Company.

Nelle scorse settimane, Netflix ha rilasciato un'anteprima per Ultraman Rising e ne ha anche svelato la trama. La star del baseball giapponese Ken Sato torna nel suo paese natale per tornare ad assumere il ruolo di supereroe, difensore della Terra, Ultraman. Tuttavia, i suoi piani vengono totalmente capovolti quando si ritrova a dover allevare la prole del suo più grande nemico, un piccolo cucciolo di Kaiju.

Dunque, questa volta la sfida si fa ancora più ardua, poiché dovrà lottare per essere un perfetto e eroe e anche un neo-papà. Non solo, Ken dovrà affrontare il proprio ego, il padre da cui si era separato Forza di Difesa Kaiju per scoprire cosa significa veramente essere Ultraman.