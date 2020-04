Netflix pubblica il video della opening di Baki stagione 2: sangue e azione senza limiti

Continua l'enorme produzione di anime di Netflix che non lascia a bocca asciutta nessuno. Dopo aver condiviso le uscite di aprile tra cui spiccano i film dello studio Ghibli, la piattaforma streaming si prepara alle uscite dei prossimi mesi. Tra queste c'è la seconda stagione di Baki che arriverà nel mese di giugno.

La prima stagione di Baki ha convinto a fasi alterne, nonostante ciò lo show si prepara ad esordire il 4 giugno in Giappone e nel resto del mondo in contemporanea con i nuovi episodi. Seppur manchi ancora qualche mese, Netflix ha già condiviso su Youtube e sui suoi account social il video dell'opening della seconda stagione di Baki. La sigla di apertura è dei GRANRODEO, intitolata "Jōnetsu wa Oboeteiru" (Ricorda la tua passione) e fa da sottofondo al minuto e quaranta di video che potete vedere in alto alla notizia.

I nuovi personaggi di Baki si scontreranno con il protagonista in lotte senza quartiere, con azione e sangue sempre al limite e ciò si può intuire già dall'opening. Lo staff che si sta occupando della seconda stagione di Baki è lo stesso della precedente: Toshiki Hirano sarà il regista incaricato alla TMS Entertainment; Fujio Suzuki e Shingo Ishikawa (una delle due new entry) si occuperanno del character design; Tatsuhiko Urahata è lo sceneggiatore; la seconda new entry Masanori Nishiyama è il nuovo direttore artistico. Non resta che aspettare il 4 giugno per scoprire le qualità del nuovo prodotto Netflix.