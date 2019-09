Netflix ha pubblicato un video del suo primo anime in 4K HDR!

Sapevamo che Netlix stesse producendo il primo anime in 4K HDR completamente realizzato a mano, e finalmente ora possiamo dargli un'occhiata tramite un dietro le quinte. La divisione giapponese del colosso di streaming, infatti, ha pubblicato un video su Youtube che mostra il processo produttivo.

L'anime in questione è "Sol Levante" ed è un progetto sperimentale in sviluppo presso lo studio Production I.G. Il filmato mostra una breve intervista al director del progetto, Akira Saitou, al direttore artistico Hisashi Ezura, all'ingegnere Haruka Miyagawa, al direttore del dipartimento dei contenuti Netflix John Derderia e a Mitsuhisa Ishikawa, presidente e amministratore delegato dello studio d'animazione.

L'anime dovrebbe uscire nella stagione autunnale di quest'anno, visibile soltanto agli abbonati del paccheto premium di Netflix, dal momento che è l'unico in grado di garantire una visione dei contenuti in 4K. Le poche immagini dell'anime che scorrono durante il filmato lasciano a bocca aperta per definizione e cura realizzativa, sintomo del grande impegno che lo staff della produzione sta riversando su questo progetto. Non vediamo l'ora di saperne di più.

Intanto su Netflix sono arrivati Eroi Modesti, i tre cortometraggi dello Studio Ponoc, mentre in questo articolo potete leggere le opere d'animazione che saranno disponibili sulla piattaforma nel mese di settembre.