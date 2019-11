Netflix sta per ridoppiare Neon Genesis Evangelion? Secondo Fabrizio Mazzotta, sì!

Il polverone che ha investito Neon Genesis Evangelion, a seguito dell'adattamento curato da Gualtiero Cannarsi, ha convinto Netflix a rivedere i piani sulla distribuzione del capolavoro di Hideaki Anno. Stando alle parole di Fabrizio Mazzotta, infatti, il colosso statunitense ha tutte le intenzioni di far ridoppiare l'anime.

La mastodontica polemica sollevata dai fan ha costretto Netflix a rimuovere Neon Genesis Evangelion dal proprio catalogo, al fine di correggere quei spezzoni tanto criticati che hanno sporcato, a detta della community, una delle opere di animazione più apprezzate e importanti al mondo.

L'uscita in edicola del nuovo numero di Fumo in China ha rivelato un'interessante intervista a Fabrizio Mazzotta, celebre direttore del doppiaggio che ha partecipato alla realizzazione dell'adattamento italiano delle due attuali versioni nostrane di Neon Genesis Evangelion. Pubblicando l'intervista sul proprio profilo Facebook, che potete recuperare tramite il link in calce alla notizia, Mazzotta ha rivelato a sorpresa che girano fortissime voci di corridoio su un presunto ridoppiaggio da parte di Netflix della serie, e non una semplice correzione delle parti criticate. Nell'ultima ora, a riprova dei rumor, ha inoltre rivelato di essere venuto a conoscenza del nome del nuovo direttore di doppiaggio, confermando la sua totale estraneità all'ennesimo adattamento.

