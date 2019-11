Netflix distribuisce il trailer della terza stagione di Dragon Prince

Netflix dà il bentornato a Dragon Prince con il nuovo trailer della terza stagione. La serie sarà composta da nove episodi, e debutterà il 22 novembre. Aaron Ehasz - precedentemente al lavoro su Avatar: l'ultimo dominatore dell'aria - è il co-creatore della serie insieme a Justin Richmond, il game director di Uncharted 3.

Gli autori hanno dato vita a Xadia, il setting principale di Dragon Prince: la serie si contraddistingue per un mondo fantasy dagli elementi classici, inquadrato però sotto un'ottica più moderna. La storia è molto semplice, e segue le vicende di una banda di giovani avventurieri provenienti da nazioni in contrasto, che si battono per evitare che queste ritornino in guerra.

Netflix ha inoltre rilasciato la sinossi ufficiale della nuova stagione, che vi lasciamo di seguito:

"La nuova stagione si apre con Callum e Rayla che finalmente entrato nel magico mondo di Xadia, dove inizia l'ultima parte - la più complicata del loro viaggio - che consiste nel riunire Zym con sua madre, la Regina dei draghi. Nel frattempo, Ezran ritorna nel regno di Katolis per prendere il suo posto sul trono, dove immediatamente gli viene fatta pressione per andare in guerra con Xadia. Lord Viren, imprigionato e disperato, inizia a realizzare il potere del suo nuovo alleato - il misterioso elfo di Startouch, Aaravos.

Conoscete questa serie? Che ne pensate del nuovo trailer?

