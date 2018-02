Netflix rilascia una nuova key visual per B: The Beginning

Lo staff di, la nuova serie anime targata Netflix, ha diffuso in Rete una nuova key visual della serie in arrivo in primavera. L'anime è prodotto da Production I.G. e sarà diffuso in tutto il mondo sulla piattaforma streaming più famosa del mondo.

B: The Beginning sarà composta da 12 episodi e verrà rilasciata su Netflix il prossimo 2 marzo in tutto il mondo: il nuovo anime originale del colosso streaming sarà disponibile in due lingue, ovvero inglese giapponese - con gli opportuni sottotitoli multilingua.

La serie animata è stata creata da Kazuto Nakazawa (che ha diretto la sequenza animata all'interno di Kill Bill Vol. 1, oltre che Moondrive e Parasite Dolls) in collaborazione con lo studio di Production I.G.. Nakazawa è anche a capo del character design e supervisiona le animazioni, inoltre dirige il progetto insieme a Yoshiki Yamakawa (Little Busters!). Lo screenplay è firmato da Katsuya Ishida, mentre Yoshihiro Ike (Rage of Bahamut Genesis, Tiger & Bunny) compone le musiche di B: The Beginning.

La theme song dello show, intitolata "The Perfect World" è realizzata in collaborazione tra Marty Friedman (compositore e chitarrista) Jean-Ken (voce del gruppo MAN WITH A MISSION), KenKen (bassista) e Koji Fujimoto per gli arrangiamenti.

Questa nuova e interessante produzione Netflix si è recentemente mostrata in due video: un trailer inedito e una successiva clip in inglese.