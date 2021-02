Pacific Rim: The Black, la serie anime di Netflix si mostra nel primo trailer ufficiale

Pacific Rim è un blockbuster ricco d'azione in cui l'umanità è costretta a difendersi dall'attacco di giganteschi mostri utilizzando dei robot altrettanto enormi; una riproposizione su grande schermo dei tokusatsu e dei kaiju giapponesi. Ma adesso la pellicola diretta da Guillermo del Toro sta per diventare una serie Netflix.

Il progetto è stato annunciato in realtà nel 2018, ma solamente adesso il servizio streaming per eccellenza ha rilasciato un primo trailer in cui è stata rivelata la data di rilascio. Dopo la conferma della produzione degli anime di Tomb Rider e King Kong, Pacific Rim andrà ad ampliare un catalogo di serie originali animate ormai sempre più vasto e ricco.

Pacific Rim: The Black arriverà su Netflix tra poco più di un mese, il 4 marzo, e amplierà il background narrativo della pellicola di del Toro. La produzione dell'anime è stata affidata a Polygon Pictures, che potrà contare sull'aiuto di Legendary Entertainment. A quanto pare, Pacific Rim: The Black sarà uno dei progetti anime originali più costosi prodotti da Netflix e dovrebbe dividersi in due stagioni.

Questa la sinossi della serie animata. "L'Australia è stata invasa dai Kaiju, costringendo l'evacuazione dell'intero continente. I fratelli Taylor e Hayley si imbarcano in una disperata ricerca dei genitori scomparsi, imparando a pilotare un Jaeger malconcio e abbandonato da tempo". Nel frattempo, Netflix ha annunciato Sonic Prime, nuova serie sull'icona dei videogiochi Sonic The Hedgehog.