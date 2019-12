Netflix rivela quali sono gli anime più visti in Giappone nel 2019

Lo streaming è la nuova frontiera del mercato dell'animazione, il nuovo strumento per diffondere in tutto il mondo nuove produzioni animate. Come dimostra One Punch Man 2, nonché la stragrande del palinsesto J.C. Staff, la maggior parte degli introiti della compagnia deriva da questo straordinario fenomeno. E chi ne fa le veci più di Netflix?

L'approdo sempre più consistente in tutto il mondo di portali legati allo streaming sta lentamente ribaltando l'andamento di un mercato via via sempre più dedito alla riproduzione di contenuti tramite rete telematica. Dalle serie tv, al cinema fino a raggiungere l'animazione nipponica, il fenomeno ha tutte le intenzioni di diventare realmente la nuova frontiera del mercato dell'intrattenimento.

A tal proposito, Netflix Japan ne ha approfittato per condividere in rete la top 10 degli anime più visti nel Sol Levante. La lista in questione, ovviamente, non poteva che decretare come vincitore uno dei brand nipponici più floridi e importanti, Ultraman, lo stesso franchise che sta per tornare in un film diretto da Hideaki Anno. La top 10 completa, dunque, segue:

Ultraman; Neon Genesis Evangelion; One Punch Man; Kengan Ashura; L'Attacco dei Giganti; The Seven Deadly Sins; 7Seeds; Dr.Stone; Cautious Hero: The Hero Is Overpowered but Overly Cautious; Arifureta: From Commonplace to World's Strongest;

