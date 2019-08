Netflix e studi di Taiwan stanno preparando un nuovo anime robotico, EDEN

Sempre attivo ormai da anni anche sul fronte degli anime, Netflix prosegue sul voler portare tanti nuovi titoli di varia natura. Gli ultimi presentati sono stati Saint Seiya - I Cavalieri dello Zodiaco e Kengan Ashura, accompagnati da tante acquisizioni. In lavorazione c'è però dell'altro, come il nuovo anime robotico EDEN, in arrivo nel 2020.

Dopo mesi di silenzio, sembra stiano emergendo alcuni nuovi dettagli sul nuovo anime robotico EDEN che debutterà nel 2020 sul colosso streaming Netflix. L'anime che verrà diretto dal regista di Fullmetal Alchemist: Brotherhood sembra che verrà prodotto dal colosso di Redmond in collaborazione con alcuni studi taiwanesi.

EDEN è stato annunciato pochi mesi fa, ad aprile, e seguirà la storia di una ragazza dai capelli rossi cresciuta da due robot. I tre vivono nella città di Eden 3 in un futuro distopico dove non esistono altro che robot. Quindi ancora un nuovo progetto sui robot e la tecnologia per il colosso, che vedrà Peng Hsi-hao come direttore CG. Peng Hsi-hao ha sottolineato di essere entusiasta di poter lavorare con Irie, regista di Fullmetal Alchemist: Brotherhood, su EDEN: "I giapponesi sono molto professionali quando si tratta di aspetti tecnici e, anche se hanno aspettative elevate, sono felice di poter imparare molto da questa esperienza".