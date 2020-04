Netflix svela tutti e cinque gli easter eggs nascosti in Castlevania 3 con un breve video

È passato più di un mese dal debutto di Castlevania 3, e se siete dei veri fan avrete sicuramente finito tutti e dieci gli episodi. I più attenti di voi avranno sicuramente notato la presenza di diversi easter eggs, ma sarete riusciti a trovarli tutti? Ora potete finalmente scoprirlo, grazie alla clip postata poco fa da Netflix NX.

Il profilo Twitter del colosso streaming dedicato agli anime e alle opere sci-fi, ha infatti condiviso un video della durata di circa un minuto e mezzo rivelando tutti e cinque i segreti nascosti da Warren Ellis ed il suo team. Ovviamente la lista non include gli omaggi inseriti per divertimento dal team di animazione, come ad esempio il crossover tra JoJo e Castlevania mostratovi il mese scorso.

In calce potete dare un'occhiata al video in questione, di cui non parleremo per fare in modo che la news rimanga il più spoiler free possibile. in tutti i casi, possiamo anticiparvi la presenza di citazioni ai videogiochi che hanno ispirato il lavoro dell'autore, ovvero Castlevania Symphony of the Night e Castlevania Legacy of Darkness.

E voi cosa ne pensate? Li avevate trovati tutti e cinque? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Castlevania 3.