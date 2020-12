Netflix US, il numero di anime guardati è raddoppiato rispetto al 2019: le serie più viste

Negli ultimi mesi abbiamo parlato spesso di quanto sia stato importante il ruolo ricoperto da Netflix nel settore dell'animazione, e di come il colosso streaming stia sdoganando gli anime in occidente. Poche ore fa, il profilo Twitter ufficiale ha affermato che negli USA il tempo speso guardando gli anime è raddoppiato nel 2020, ma quali sono state serie più viste dell'anno?

Come potete vedere in calce alcuni fan hanno indicato Pokémon: Esplorazioni, presumibilmente in arrivo anche su Netflix Italia dopo la fine della trasmissione su K2, e The Seven Deadly Sins, altro colosso dell'intrattenimento comunemente apprezzato nonostante la tanto criticata Stagione 3. Molti altri hanno invece parlato di Beastars, indubbiamente uno degli anime più sorprendenti con una seconda stagione in arrivo nel 2021, o dell'ultima fatica di WIT Studio Great Pretender.

Indipendentemente da tutto, comunque, a colpire davvero sono i numeri riportati da Netflix, che segnala una crescita del 100% nell'arco di un solo anno. Negli ultimi dodici mesi del resto la piattaforma ha proposto tantissime esclusive, offerto il simulcast di diversi anime di spessore e persino stretto un importante accordo con quattro grandi studi d'animazione giapponesi. Gli investimenti per il momento sembrano pagare, e questa non può che essere un'ottima notizia per tutti gli appassionati.

In Italia la situazione è meno sorprendente, ma anche qui gli anime hanno continuato a crescere soprattutto a causa dello straordinario successo di serie del calibro di The Promised Neverland, L'Attacco dei Giganti e My Hero Academia.

E voi che ne pensate? Siete favorevoli all'apporto di Netflix nel settore degli anime? Fatecelo sapere, come sempre, lasciando un commento nel riquadro sottostante!