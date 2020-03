Netflix ai suoi utenti: 'Qual è la vostra anime opening preferita?', le risposte del web!

Le Opening anime hanno qualcosa di speciale. Per molti è inconcepibile che le sigle di serie come Tokyo Ghoul, L'Attacco dei Giganti o My Hero Academia abbiano il doppio o addirittura il triplo delle riproduzioni di importanti show televisivi come Game of Thrones e Breaking Bad, eppure le cifre sembrano parlare chiaro.

Le riproduzioni YouTube o Spotify non mentono, e dicono che non solo le OP degli anime sono ascoltate da più persone, ma addirittura che queste arrivano a giocarsela, in alcuni casi, con colonne sonore originali di importantissime opere cinematografiche.

Tutti questi numeri non sono certo passati sotto i radar di Netflix NX, il profilo social del colosso streaming dedicato al mondo delle serie fantasy/sci-fi, che ha quindi deciso di domandare ai propri abbonati quale fosse la propria Opening anime preferita. La discussione è impazzata su Twitter, dove molti appassionati hanno espresso la propria opinione.

Come potete vedere in calce molte persone hanno premiato Guren no Yumiya de L'Attacco dei Giganti, l'iconica sigla creata dai Linked Horizon. Qualcun altro ha invece optato per la più recente Opening di Beastars, altri per la storica Tank! di Cowboy Bebop e altri ancora per Gurenge, la meravigliosa sigla di Demon Slayer.

E voi cosa ne pensate? Qual è la vostra OP preferita? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste rinfrescarvi le idee invece, vi consigliamo di dare un'occhiata ai candidati per "Miglior sigla dell'anno" agli Anime Awards 2020.