Netflix e WIT Studio insieme per un anime originale ispirato alle fiabe dei fratelli Grimm

Project Grimm, è questo il nome del nuovo progetto nato dall'ennesima collaborazione tra WIT Studio e il colosso americano dello streaming on-demand Netflix. Le due compagnie, infatti, hanno nuovamente unito le proprie energie per realizzare una nuova serie animata originale ispirata tuttavia al genio dei Fratelli Grimm.

In occasione degli Annecy Film Festival, a cui Netflix ha partecipato con un panel dedicato, sono stati rivelati alcuni dei nuovi titoli in cantiere per il colosso americano nonché alcune inedite informazioni su The Witcher: Nightmare of the Wolf. Ad ogni modo, per quanto riguarda il Progetto Grimm non abbiamo che poche informazioni come la prima locandina promozionale allegata in calce alla notizia.

Nella Key Visual in questione, dunque, potete notare i due fratelli Grimm nonché una misteriosa creatura con i capelli rossi. Non mancheranno, inoltre, elementi di suspance e il genere honnor, senza contare il supporto alla sceneggiatura di Michiko Yokote (Shirobako) e di CLAMP per il character design originale. Ulteriori informazioni, come il titolo e la data d'uscita, saranno rivelate a tempo debito prossimamente.

E voi, invece, cosa vi aspettate da questa nuova serie originale frutto della collaborazione tra WIT Studio e Netflix? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Ma a proposito del colosso dedito allo streaming, avete già recuperato tutti gli ultimi annunci anime di Netflix?