Netflix e WIT Studio uniscono le forze: primo trailer di Great Pretender, anime originale

WIT Studio è uno degli studi d'animazioni più popolari del Giappone. Dopo aver concluso le fatiche su Vinland Saga, la casa d'animazione finalmente si può dedicare completamente al suo progetto originale, Great Pretender, annunciato diversi mesi fa all'Anime Expo.

Il sito ufficiale di Great Pretender ha inserito l'atteso trailer ufficiale durante la giornata di oggi 24 gennaio 2020. Il video ha anche rivelato il cast dell'anime, lo staff che se ne occuperà, data di uscita e i piani della trasmissione internazionale. In alto potete osservare la presentazione mentre in basso c'è la key visual.

L'anime esordirà nel blocco +Ultra di Fuji TV e su BS Fuji a luglio. Netflix invece si occuperà della trasmissione in streaming sia in Giappone che nel resto del mondo, anche se con programmazioni differenti: infatti, sulla piattaforma arriverà prima in Giappone e solo dopo a livello globale. Il cast include:

Chiaki Kobayashi, nel ruolo di Makoto "Edamame" Edamura, autodichiaratosi il "più grande imbroglione del Giappone";

Junichi Suwabe, nel ruolo di Laurent Thierry, un truffatore francese che viaggia per il mondo, a cui piace vestirsi con completi e raccontare barzellette;

Natsumi Fujiwara, nel ruolo di Abigail "Aby" Jones, una truffatrice fiera del suo fisico tonico e flessibile;

Mie Sonozaki, nel ruolo di Paula Dickins, una agente dell'FBI che arriva a Los Angeles e che vuole cogliere con le mani nel sacco Laurent.

Come rivelato in precedenza, Hiro Kaburagi sarà il regista di Great Pretender, mentre Yoshiyuki Sadamoto farà da character designer. Ryota Kosawa si occuperà della sceneggiatura, Yutaka Yamada comporrà le musiche e Maiko Okada sarà la produttrice. Great Pretender sarà composto da 23 episodi totali.