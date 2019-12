Netherworld: il nuovo arco narrativo di Fire Force si mostra in un video anteprima

Fire Force è un anime che prima del suo debutto aveva raccolto intorno a sé l'interesse di moltissimi appassionati che non vedevano l'ora di poter posare gli occhi sul nuovo prodotto della David Production. E dopo quasi cinque mesi di messa in onda e quasi 20 episodi trasmessi, i pareri giunti sono molti contrastanti tra loro.

C'è chi lo reputa un bel prodotto. Divertente e con una storia abbastanza originale. Chi ne esalta moltissimi le animazioni e chi invece lo reputa noioso, con una trama scontata, una scrittura approssimata e personaggi troppo stereotipati. Giusto qualche giorno fa, vi avevamo parlato del fatto che diversi utenti lamentavano l'eccessivo fanservice presente in Fire Force. Fanservice che molte volte è risultato fuori luogo oltre che capace di rompere il velo di serietà che ammanta alcune situazioni che, improvvisamente, rasentano l'assurdo.

C'è da dire, in difesa della serie animata, che questa è una caratteristica bene presente anche nella controparte cartacea. È stato proprio il maestro Atsushi Ōkubo ha decide di conferire questa caratterizzazione alla sua opera. Molto probabilmente per dare un tono anche più divertenti che, però, molti appassionati lo hanno percepito quasi esasperante in diverse situazioni.

Detto questo, l'anime attualmente giunto alla diciannovesima puntata, in Italia è stato acquistato dalla Yamato Animation che sta trasmettendo, in simulcast, gli episodi sottotitolati sul proprio canale You Tube. Nella giornata di domani è prevista l'uscita della puntata venti e sulla pagina ufficiale di Fire Force ne è comparsa una presentazione che serve ad introdurre il nuovo arco narrativo "Netherworld" che comincerà proprio con l'episodio 20. Come potete vedere dal video in cima a quest'articolo, viene mostrata una scena di combattimento tra Shinra e Shō e dai pochi frame visti, sembrerebbe anche che, rispetto al loro primo incontro, il pompiere si dimostri sicuramente migliorato, grazie all'allenamento sostenuto nelle precedenti puntate.

Ricordiamo che Fire Force conta ben 24 episodi e quindi e ormai quasi giunto alla fine di questa prima stagione iniziata nei lontani primi giorni di luglio.

Cosa ne pensate della serie e del video anteprima? Fatecelo sapere nei commenti.

