Netlifx annuncia Pokémon Concierge, il nuovo anime originale in stop-motion

Il franchise dei Pocket Monsters, controllato da The Pokémon Company, sta avviando sempre più collaborazioni con il colosso americano dedito allo streaming on-deman, Netflix, per la creazione di nuovi ed originali progetti. L'ultimo di questi si intitolerà Pokémon Concierge.

Per chi non lo sapesse, oggi è la giornata dei Pokémon Day, un evento nel quale viene celebrato il compleanno della franchise attraverso l'annuncio delle ultime novità sul marchio. Non poteva mancare, tra queste, una nuova serie anime originale in collaborazione con Netflix.

La vera novità, tuttavia, è caratterizzata dalla tecnica con la quale Dwarf Studio realizzerà la serie televisiva, ovvero in stop-motion. La trama si focalizzerà sulle vicende di Haru, una concierge che affronterà delle avventure con i mostriciattoli del resort.

Minyoung Kim, Vice President of Netflix Content in Asia, ha così commentato l'annuncio: "Netflix non vede l'ora di intrattenere i fan in Giappone e nel resto del mondo con 'La concierge Pokémon', un'esperienza visiva completamente nuova con una tecnica di stop motion innovativa, ambientata nel mondo dei Pokémon e nata da una stretta collaborazione con The Pokémon Company. Siamo inoltre lieti di presentare questa serie in occasione di Pokémon Day e di fornire ai fan un'entusiasmante anteprima nella giornata che celebra il popolare franchise."

E voi, invece, cosa ne pensate di questo annuncio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata alla nuova collaborazione tra Pokémon e Poste Italiane.