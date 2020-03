Il New Day della WWE incorona Dragon Ball Z come miglior show di sempre

Nonostante sia finita da anni, Dragon Ball Z continua a raccogliere grandi consensi da parte dei fan. Tra i tantissimi appassionati dell'opera di Akira Toriyama possiamo annoverare il trio di wrestler della WWE che formano il New Day, che incorona la serie come "miglior show televisivo".

Il New Day è una stable di wrestler formata da Kofi Kingston, Big E e Xavier Wood. I tre simpatici wrestlers sono molto appassionati di anime, manga e cultura nerd in generale, tanto da presentarsi molto spesso agli show itineranti della WWE con costumi che richiamano proprio personaggi di quel mondo. Il loro amore per Dragon Ball Z viene più volte rimarcato, tanto che in un'edizione di Wrestlemania (lo show di wrestling più grande della storica WWE, la federazione più importante degli Stati Uniti) si presentarono con i tipici battle suit dell'esercito di Freezer. Non stupisce quindi che abbiano dichiarato, tramite i loro profili social condivisi dalla WWE e al termine di uno strano torneo tra show televisivi, che la serie di Akira Toriyama è il loro progamma preferito.

I tre del New Day non sono gli unici sportivi ad essere fan di Dragon Ball Z. Una lottatrice dell UFC si è vestita da Vegeta durante il weigh-in precedente un match, mentre un'altra wrestler della AEW ha indossato la divisa tipica di Goku.